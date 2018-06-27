«Укртрансгаз» объявил тендеры на закупку технологического газа общей стоимостью 21 миллиард

Всего было объявлено 12 тендеров.

Государственная компания-оператор газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» объявила 12 тендеров на закупку 2,437 млрд куб. м технологического газа, который необходим для работы ГТС, ожидаемой стоимостью 21,202 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе публичных закупок Prozorro.

В частности, «Укртрансгаз» объявил десять тендеров на поставку 216,9 млн куб. м газа ожидаемой стоимостью 1,887 млрд грн каждый и два тендера на поставку 134 млн куб. м за 1,166 млрд грн каждый.

Сообщается, что конечный срок подачи заявок от поставщиков – 23-24 июля, а сами торги состоятся 28-29 августа.

Период поставки газа – с 1 сентября 2018 по 30 апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года «Укртрансгаз» впервые провел открытые торги на поставку природного газа для собственных нужд через электронную систему Prozorro общей стоимостью 9,4 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».