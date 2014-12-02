Роль украинской ГТС возрастает из-за отказа России от «Южного потока» - Продан

Роль украинской газотранспортной системы, через которую поступает около половины газа из Сибири в ЕС, возрастает из-за отказа России от строительства газопровода «Южный поток» в обход Украины, сообщил журналистам и.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Разумеется, если не будет «Южного потока», увеличивается роль нашей газотранспортной системы», - сказал он.

По словам министра, Украина на сегодняшний день может обеспечить стабильность поставок российского газа в Европу, что делает абсолютно необоснованным строительство обходных газопроводов.

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Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Ранее планировалось, что он пройдет через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок газа было запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Однако 1 декабря президент РФ Владимир Путин, а затем и глава «Газпрома» Алексей Миллер заявили, что Россия отказывается от дальнейшей реализации проекта в связи с неопределенностью перспектив его строительства. При этом, по оценкам экспертов, сумма средств, уже вложенных в реализацию проекта, составила порядка 5 млрд долл. В Украине не раз подчеркивали политическую и экономическую нецелесообразность "Южного потока", задачей которого было "обойти Украину" и лишить украинскую ГТС газового ресурса.