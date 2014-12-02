Россия уже потратила на бессмысленный «Южный поток» не менее $5 миллиардов

Россия потратила на строительство газопровода «Южный поток», от которого накануне отказался президент РФ Владимир Путин, не менее 5 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Официально они говорят, что меньше 5 млрд долл. уже потрачено на строительство российского участка проекта «Южный поток», но это явно заниженная цифра. Потому что некоторые расходы, они в бумагах «Газпрома» замаскированы, поэтому я думаю, что вложили уже очень и очень много», - сказал Крутихин.

По его словам, общая стоимость российского участка, так называемого «Южного коридора», оценивается в сумму, «начиная с 27 млрд долл.».

В то же время, он считает, что «Южный коридор» можно использовать для строительства газопровода в Турцию, но смысла в этом нет.

«Потому что газ, который планируется по нему доставлять в Турцию, в объеме 63 млрд куб. м, ну ладно, Турция обещает 14 взять, а остальные примерно 50 они куда будут продавать? Доставят, как они говорят, на границу с Грецией, а там куда дальше, снова в Болгарию, снова в Грецию? – подчеркнул эксперт. - То есть, опять в Болгарию войдет тот же самый газ, и та же самая Болгария будет регулировать его в соответствии с Третьим пакетом. То есть это просто добавление одного нового звена, и очень капризного звена, в транзитную цепочку».

Читайте такжеЕврокомиссия 9 декабря будет решать судьбу «Южного потока» Эксперт уверен, что одна из главных идей реализации проекта «Южный поток» заключалась в том, чтобы дать возможность подрядчикам заработать на этом, так как экономического смысла этот проект не имел.

Крутихин также подчеркнул, что изначально «Южный поток» - это чисто политический проект для того, чтобы наказать Украину.

«Думали, что дожимая Украину, как бы оказывая на нее давление, европейцы посмотрят и решат, что через Украину ненадежно поставлять газ и давайте будем по «Южному потоку» получать. Но вроде бы так не получается», - сказал он.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Ранее планировалось, что он пройдет через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков.

Начало поставок газа было запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году. Однако 1 декабря президент РФ Владимир Путин, а затем и глава «Газпрома» Алексей Миллер заявили, что Россия отказывается от дальнейшей реализации проекта в связи с неопределенностью перспектив его строительства.

В Украине не раз подчеркивали политическую и экономическую нецелесообразность "Южного потока", задачей которого было "обойти Украину" и лишить украинскую ГТС газового ресурса.