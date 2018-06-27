Еврокомиссия окажет помощь Украине и Молдове с задачами по интеграции в ENTSO-E — Шевчович

Вице-президент Еврокомиссии приветствует соглашение об условиях присоединения ОЭС Украины к ENTSO-E.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович приветствовал достигнутое в прошлом году соглашение об условиях будущего присоединения украинской энергетической системы к ENTSO-E, подписанное в прошлом году между оператором ОЭС Украины ДП «НЕК «Укренерго» и ENTSO-E.

Об этом он заявил на представительной конференции «Реформа сектора электроэнергии в Украине – энергетический переход и интеграция с европейским энергорынком», которая состоялась 22 июня 2018 года в Брюсселе.

«Это долгосрочная работа, основы для которой лежат как на функционирующем рынке электроэнергии, так и в правильной, прочной инфраструктуре. Комиссия призвана помочь Украине и Молдове в решении этой задачи, и мы сделаем это соответственно на основе реалистичного планирования и определения вопросов, которые необходимо решить», — сказал он.

Шевчович отметил, что новый Закон Украины «О рынке электрической энергии» является хорошей основой для введения либерализации рынка на основе третьего энергетического пакета ЕС. «Это ключевое и приветствуемое развитие», — отметил он.

Марош Шевчович подчеркнул, что ЕС помогает Украине в вопросах, связанных с созданием всех вторичных правил для эффективной реализации упомянутого закона. «Особенно через Группу поддержки Украины, Делегацию ЕС и ряд международных доноров. Секретариат Энергетического сообщества предоставляет основную часть технических консультаций для достижения результатов. Действительно, мы признаем, что создать всех эти новые правила с нуля — непросто», — сказал он.

По словам Шевчовича, основная задача состоит в том, чтобы отделить производство от передачи и распределения электроэнергии. Ценовая конкуренция на рынке электроэнергии является обязательной, если реформа должна обеспечить результаты для потребителей. «И ключевой задачей в этом отношении является завершение реформы корпоративного управления «Укрэнерго». Он («Укрэнерго») должен быть оснащен, включая необходимые активы, чтобы правильно выполнять свою функцию оператора системы передачи», — отметил Шевчович.

Также Вице-президент Еврокомиссии отметил, что для синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой ЕС приоритетом Украины должны стать инвестиции в инфраструктуру. Поскольку это решающая задача для стабильности сети и снижения риска отключения электроснабжения, а также актуально с точки зрения кибербезопасности.

И, наконец, Украине необходимо иметь прочную и устойчивую основу для производства возобновляемой энергии. «Это требует, как функционирующего конкурентного рынка, так и надежной инфраструктуры, которая позволяет интегрировать возобновляемые мощности в сеть», — сказал Марош Шевчович.