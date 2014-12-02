Свет начали отключать по всей Украине. Минэнерго обещает решить вопрос до пятницы

Отключения электроэнергии уже начались по всей Украине.

Так, ГП «НЭК «Укрэнерго» 2 декабря 2014 года в 7:39 применило графики аварийных отключений в объеме 2800 МВт - на величину дисбаланса мощности в ОЭС Украины.

Об этом сообщил журналистам на брифинге и.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

Читайте такжеПродан хочет увеличить поставки российского угля и не исключает импорт электроэнергииПо его словам, дисбаланс образовался в результате аварийного ремонта энергоблока № 3 Запорожской АЭС, а также недостаточных запасов угля на складах теплоэлектростанций.

Министр также отметил, что ситуация осложнилась в связи со значительным снижением в Украине температуры воздуха.

При этом Продан отметил, что ситуация находится под контролем, энергоблок Запорожской АЭС будет в ремонте до 5 декабря, и, соответственно, к пятнице ситуация с энергоснабжением будет урегулирована.

В свою очередь, читатели "Украинской правды" сообщают, что свет на несколько часов вечером и утром отключали по всей Украине: в Киеве и в небольших городах вокруг него, Львове, Хмельницком, Одессе, Сумах, Черкассах, Чернигове, Полтаве, Виннице и других городах.

Электричество отключают на 2-3 часа утром и вечером по различным графикам в разных регионах.

Для избежания неудобств, людям советуют осторожно пользоваться лифтами и выключать электроприборы.