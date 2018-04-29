«Южный поток» в Турцию утек

Россия закрыла свой самый скандальный газовый проект – «Южный поток», призванный лишить Украину роли основного транзитера российского голубого топлива в Европу. Пойти на такой шаг Москву вынудил Европейский Союз, который изначально выступал против строительства этого газопровода. Во-первых, потому, что появление «Южного потока» не вписывалось в новую политику ЕС относительно диверсификации поставок энергоносителей и реформы европейского газового рынка. Во-вторых, учитывая желание Евросоюза прекратить энергозависимость от России, все чаще использующей газ как механизм давления на европейских политиков.

Для решения проблемы Еврокомиссия использовала обострение отношений с РФ (из-за аннексии украинского Крыма и начала военной агрессии на востоке Украины). Кроме введения санкций, Европарламент призвал страны ЕС переосмыслить отношения с Россией и отменить запланированные соглашения с ней в энергетической отрасли, в том числе, по газопроводу «Южный поток».

Камнем преткновения в этой истории была лишь позиция Болгарии, которая долгое время не решалась разорвать крепкую дружбу с Кремлем и заморозить строительство «Южного потока». Но, в результате, под давлением партнеров, София все-таки пошла на этот шаг.

«С учетом позиции Еврокомиссии (считающей, что проект «Южный поток» не соответствует антимонопольному законодательству ЕС, – УНИАН), которая не способствует реализации этого проекта… С учетом того, что до сих пор не получено разрешение Болгарии, - Россия не может продолжать реализацию этого проекта», - заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 1 декабря.

И добавил: «…если Европа не хочет его («Южный поток») реализовывать, значит, он не будет реализован». Так закончилась многолетняя российская газовая эпопея под названием «Южный поток».

Впрочем, окончательная точка в этом вопросе может быть поставлена лишь 9 декабря, на заседании Европейской комиссии.

«Поток» в наказание

Напомним, идея строительства газопровода в обход Украины появилась у руководства РФ в 2006 году – после первого серьезного газового противостояния с Киевом. Когда Украина отказалась неукоснительно выполнять все требования «старшего брата» в обмен на газовые «преференции», Кремль решил «законсервировать» украинскую ГТС. Для этого и понадобилось строительство «Южного потока», лишающего Украину статуса основного транзитера российского газа в Европу.

Изначально, согласно планам Кремля, строительство должно было начаться в 2010 году, потом все перенеслось на 2013-й, а первые возможные поставки по трубопроводу отложили до 2015-го. Морской участок «Южного потока» должен был пройти по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до болгарской Варны. Его общая протяженность – около 900 километров, максимальная глубина — более двух километров.

В октябре 2011 года в Амстердаме была показательно зарегистрирована компания-распорядитель проекта South Stream Transport, акционерами которой стали «Газпром» (доля 50%), «Eni» (20%), «EDF Group» (15%) и «Wintershall AG» (15%). В целях реализации сухопутной части проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Австрией и Хорватией. И в этих странах были созданы совместные компании с долевым участием.

«Труба» - дорогое удовольствие

Но Украина продолжала сопротивляться, и «Газпром» начал ускорять темпы реализации проекта, тратя на него баснословные суммы. «Теми деньгами, которые были «спилены» на «Южном потоке»... Я хотел бы знать, сколько можно было бы газифицировать поселков и деревень в России, которые до сих пор не газифицированы «Газпромом», нашим «достоянием»? – охарактеризовал ситуацию с «Южным потоком» российский политолог Слава Рабинович, отметив, что российская глубинка нуждается не только в газификации, но и в центральной канализации.

К слову, только за последние три года, российский газовый монополист вложил в «Южный поток» почти 5 млрд долларов – половину его стоимости. Деньги пошли на заказ труб для подводной части газопровода, на строительство газопроводов на территории РФ, для подключения арктических месторождений к «Южному потоку»… В этой связи можно констатировать, что потери России от закрытия проекта - внушительные.



Однако, судя по всему, на этом убытки от строительства «Южного потока» не закончатся. В частности, существует еще один немаловажный нюанс: что будет с компенсацией затрат на реализацию проекта странам-участникам? Речь идет, к примеру, о затратах на подготовку площадок, закупку оборудования и т.д.. России, которая переживает обвал экономики на фоне санкций Запада и снижения цен на нефть, это не под силу. «Давайте будем решать проблемы по мере их поступления», - все, что смог выдавить из себя по этому поводу глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Турецкий газовый гамбит

Некоторые эксперты уверяют, что, независимо от дальнейшего решения ЕС, Украина получила очередной козырь как в разбирательстве с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, так и в отношениях с потенциальными инвесторами в собственную ГТС. Кроме того, считают ряд специалистов, Киев сможет добиться изменения условий транзита. Например, относительно переноса пункта получения российского газа с границы Украины и Европейского Союза на украино-российскую границу. Тем более, что ЕС считает это приемлемым.

Так, по словам экс-министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, отказ России от строительства «Южного потока» снова увеличивает роль украинской газотранспортной системы, через которую в ЕС поступает около половины газа из Сибири. «Разумеется, если не будет «Южного потока», увеличивается роль нашей газотранспортной системы», - сказал он, добавив, что наша страна на сегодняшний день может обеспечить стабильность поставок российского газа в Европу, что делает абсолютно необоснованным строительство обходных газопроводов.

Однако, это – в теории. А на деле же все не так однозначно. Многие эксперты не разделяют оптимизма Продана. Более того, не исключают новых угроз для Украины. И указывают на то, что, с учетом озвученных российско-турецких договоренностей, речь идет о фактической трансформации «Южного потока».

Так, на встрече в Анкаре, параллельно с объявлением о закрытии «Южного потока», «Газпром» подписал меморандум о взаимопонимании с турецкой компанией Botas о достройке другого, уже существующего, газопровода – «Голубой поток», с помощью которого РФ сейчас поставляет газ в Турцию. Достройка предполагает удлинить «Голубой поток» и довести его до границ Греции, где также будет возведен пункт «приемки», через который новый газопровод будет подключен к общеевропеской энергетической системе.

Кроме того, предполагается увеличить пропускную способность «ГП» до 63 миллиардов кубических метров газа в год. Из этого объема 14 млрд кубов – нужды Турции, а еще почти 50 млрд кубометров газа будут поставляться в ЕС. Юридическое лицо для реализации этого проекта будет создано в Российской Федерации, а учредителем станет «Газпром».

Если этот проект будет реализован, фактически, Россия попросту переименует «Южный поток» и откорректирует его маршрут.

Уже сейчас для подкрепления российско-турецкой дружбы в газовой сфере Россия планирует снизить для Анкары цену на газ на 6% с 1 января 2015 года.

Учитывая эти обстоятельства, риск для Украины лишиться транзита российского газа в Европу становиться еще более реальным и близким по срокам, чем в истории с «Южным потоком»: «Голубой», в отличие от «Южного», почти готов, и стоит намного дешевле – не нужно прокладывать глубоководный участок трубопровода по морскому дну.

«То, что сейчас хочет реализовать Путин вместе с «Газпромом», является трансформацией «Южного потока» в той модели, которая была публично презентована Европейскому Союзу. Только теперь – через турецкий газовый хаб. На самом деле отказа от того, чтобы российский газ на юге Европы доминировал, не произошло. Произошло некое изменение стратегии. Причем турецкие партнеры «Газпрома» будут иметь возможность получать свою дополнительную ренту, то есть, часть прибыли от такого рода деятельности», - пояснил президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут в комментарии УНИАН.

Доказательством реальности таких российских планов можно считать и снижение «Газпромом» цены газа для Турции, что является прямой финансовой поддержкой развития энергетического сотрудничества Москвы и Анкары.

Кроме этого, по словам Нарбута, сейчас задача России состоит также в том, чтобы максимально отрезать другие газовые потоки, упредить появление в Европе средиземноморского газа, в том числе, с израильского шельфа.

В данной истории, однако, очевидным победителем является Турция, а не Россия. Анкаре удалось приблизиться к своей стратегической цели – захватить доминирующие позиции в регионе, в том числе, в сфере энергетического транзита, стать основным энергокоммуникационным перекрестком между Центральной Азией, Каспием, Ближним Востоком и Европой.

И успехи турков в реализации их амбициозной идеи – существенны. В этом контексте стоит учитывать не только последние договоренности с Россией, но и начало строительства через Турцию газопровода из Азербайджана, уже действующий нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и заявленная готовность страны учувствовать в пока нереализованном проекте Nabucco – газопроводе, который должен обеспечить поставки газа в ЕС из Туркменистана.

Кстати, скандал вокруг строительства LNG-терминала в Украине, который Турция практически заблокировала своим отказом пропускать через Босфор танкеры со сжиженным газом, - это часть все того же турецкого нефтегазового паззла.

А вот Украина, которой предрекалась роль главного европейского хаба, возможность стать таковым теряет. «Украина должна бороться, чтобы стать проводником газа разного происхождения, играть роль европейского энергетического хаба. Не такого, который базируется на нескольких хранилищах, а более мощного. И такая возможность была у Украины, но сейчас она стремительно ее теряет. Турция же, напротив, такую возможность реализовывает. Включая газопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, в который никто не верил, но он состоялся, продолжение Nabucco, который тоже имеет шанс на реализацию… Украина существенно отстает, имея лучшую инфраструктурную базу и более лучшее транзитное положение. То есть, Украина является ярким примером страны упущенных возможностей. И пока я не вижу изменения этого тренда…», - подытожил Нарбут.

Нана Черная