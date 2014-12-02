Die Zeit: Доморощенный кризис Путина

Об этом сообщает Йоханнес Фосвинкель в своей статье под названием «Доморощенный кризис Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Царила очень торжественная атмосфера, когда два года назад глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о строительстве газопровода «Южный поток», как о «крупнейшем инфраструктурном проекте в Европе». Президент России Владимир Путин принял бывшего мэра Гамбурга Хеннинга Фошерау, который возглавлял наблюдательный совет по контролю строительства трубопровода. Тогда рабочие соединили сваркой две трубы. Они должны были символизировать трубопровод превосходной степени, который доставит российский газ через Черное море на Балканы и в Австрию.

В этот понедельник, Миллер, уже без сварщиков, сухо сказал: «Итак, проект закрыт».

«Южный поток», один из самых престижных и дорогих проектов Газпрома, заменят трубопроводом в Турцию: Путин объяснил свое решение тем, что Европейская комиссия постоянно тормозила процесс строительства «Южного потока». Это не значит, что Газпром уйдет с европейского рынка. Европа и в будущем останется для Газпрома основным рынком сбыта, многие европейские страны все еще зависят от российского газа, а также большие объемы газа смогут поступать в Европу по турецкому трубопроводу.

Европейские санкции против России не единственная причина закрытия «Южного потока». Проект возник из-за политики Газпрома в прежние времена, когда газовый рынок был предсказуем в долгосрочной перспективе и трубопровод связывал поставщика и клиента на десятилетия. Успешная добыча сланцевого газа и рост торговли сжиженным газом это изменили.

Украина выигрывает

К тому же, «Южный поток» изначально был политическим проектом. Трубопровод в Черном море должен был исключить транзит через Украину со всеми проблемами и помешать европейскому встречному предложению газопровода Nabucco. С точки зрения России, это стало бы еще одним ответвлением газопровода, которое приняла бы Европа. По мнению критиков в Брюсселе, это была попытка Газпрома получить контроль над Европой; попытка, которая, по оценкам, обошлась в 23,5 млрд евро. Сейчас для России это слишком дорого.

Это хорошая новость не только для акционеров Газпрома. Поскольку прибыль падает, компания должна сократить свои инвестиции и стремиться к большей эффективности. Правительство в Киеве может вздохнуть спокойно: Украина снова в роли страны-транзитера газа, а значит, Москва должна быть больше заинтересована в стабилизации соседней страны. Киев также имеет новый козырь в рукаве при поиске инвестора, который помог бы с реконструкцией существующего газопровода Восток-Запад.

Решение Путина о закрытии «Южного потока» дает понять, что время беззаботной траты денег в России проходит. В следующем году крайне важным может стать новое слово: экономия. Потому что для сбалансированного бюджета, России нужна цена на нефть, по крайней мере, $ 100 за баррель, поскольку экспорт нефти и газа приносит половину государственных доходов. Но на данный момент цена составляет чуть более 70 долларов.

Из-за падения цен на нефть почти автоматически падает и курс рубля. Сегодня доллар стоит около 52 рублей - в январе 2013 года доллар продавали по 30 рублей. Хотя быстрое обесценивание также имеет свои преимущества. Правительство рассчитывает экспортные пошлины на основе доллара. Чем меньше стоимость рубля, тем больше экспортерам приходится платить в национальной валюте. Только поэтому российский государственный бюджет до сих пор удавалось выравнивать. Кроме того, многие предприниматели, которые производят товары в России и не полагаются в большей степени на импорт, используют слабую валюту. По сравнению с импортными товарами их товары становятся конкурентоспособными.

Но это не поможет российской экономике встать на ноги. Ей не хватает инвестиций, в том числе из-за рубежа. Россия переживает кризис доверия, и в следующем году, экономика вряд ли восстановится, говорят эксперты. Не помогут также положительные данные, такие как низкий внешний государственный долг в размере трех процентов от валового внутреннего продукта или валютные резервы на общую сумму $ 420 млрд: Россия уже находится в рецессии.

Западные санкции не вызвали болезнь, но усугубили симптомы. Кризис, как пишет новостной портал Gazeta.ru, «сделан в России»: кризис системы, который возник еще до конфликта в Украине. Список недостатков длинный. Россия слишком сильно зависит от своих природных ресурсов, государственные учреждения очень слабые или недееспособные, государство играет слишком большую роль в экономике, оно запугивает владельцев малого бизнеса, и не защищает частную собственность.

Снижение рубля как благословение

На публике, кризис на данный момент не обсуждают. В российских СМИ преобладает внешнеполитическая бравада Путина, и когда дело доходит до темы падения рубля, правительственные чиновники заявляют, что это благословение для России. Но постепенно кризис проникает в сознание. Первым признаком сомнений граждан стала ажиотажная скупка гречки, российского основного продукта питания. Сетям супермаркетов пришлось ограничить продажу до пяти пачек на одного покупателя; цена гречки только за одну неделю в ноябре выросла почти на восемь процентов.

Многие люди чувствуют приближающийся кризис. Рабочие места сокращают, уменьшается покупательная способность заработной платы. Уровень инфляции составляет больше восьми процентов. Цель центрального банка, в течение следующего года снизить его до 4,5 процентов, кажется безнадежной. Слабый рубль способствует росту цен, и если центральный банк повысит процентную ставку в качестве противодействия, то это навредит уверенности в росте экономики.

Что может сделать Россия?

Правительство России может, по крайней мере, выиграть время. Проблемные банки и компании можно поддержать капиталом из резервного фонда, - но этих денег будет достаточно только на короткий период. В конце 2015 года долговые выплаты российских компаний составят 140 млрд долларов, которые больше не удастся рефинансировать на западных рынках капитала. Такие компании, как Роснефть, Лукойл и РЖД, уже предусмотрительно заявили о необходимых суммах.

Также возможно, что центральный банк вернется к своей старой политике вмешательства и поддержит рубль скупкой, если финансовая стабильность будет находиться под угрозой. В его распоряжении все еще есть около 200 млрд долларов. Правительство может также получить деньги через приватизацию. Только вчера было объявлено о намерении продать 19,5 процентов акций нефтяного гиганта Роснефть. Но время сейчас неподходящее: Многие компании, как Роснефть, в настоящее время оцениваются ниже стоимости и поэтому предлагаются относительно скромные суммы.

Теоретически, Россия могла бы уменьшить добычу нефти и таким образом попытаться поднять мировые цены. Но государство нуждается в доходах от импорта нефти, и крупные частные нефтяные компании не хотят допускать никаких сокращений. Кроме того, многие нефтяные скважины в зимний период должны работать, чтобы они не замерзли, но в стране нет достаточного количества хранилищ для добытой нефти.

Лучшим выходом из кризиса стало бы основательное реформирование правительства и бизнеса в России. Но правительство уклоняется от этого. Оно, наверное, смирилось с тем, что Россия заложник цены на нефть, пишет Gazeta.ru: «До сих пор мы видим только молчание и бездействие».