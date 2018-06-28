Газопровод «Северный поток-2» могут начать строить летом и без разрешения Дании

По словам финдиректора Nord Stream 2 AG, возможное изменение маршрута не сильно скажется на стоимости и сроках строительства.

Строительство газопровода «Северный поток-2» может начаться летом текущего года даже без разрешения Дании, на которую приходится 10% предполагаемого маршрута.

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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова финансового директора компании Nord Stream 2 AG Пола Коркорана.

«Мы планируем начать летом. Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели... Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании», - сказал он.

По словам Коркорана, изменение маршрута не сильно скажется на стоимости и сроках реализации проекта.

«Это 10% маршрута. Мы можем построить их после того, как получим разрешение. У нас есть гибкость в выборе, - когда и где строить, благодаря наличию пяти судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3-3,5 км в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта», - отметил представитель Nord Stream 2 AG.

Также Коркоран заявил, что акции оператора проекта пока не арестованы по требованию «Нафтогаза Украины» в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, однако юридический процесс продолжается.

Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2» и заявляет, что он никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии.

17 мая руководитель группы поддержки Украины Генерального директората по делам соседства и переговоров по вопросам расширения ЕС Петер Вагнер сказал в Киеве, что Еврокомиссия пытается обеспечить сохранение долгосрочных интересов Украины по транзиту газа в случае строительства Россией газопровода «Северный поток-2».

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал «Северный поток-2» новым видом гибридного оружия, призванного поставить Европу в зависимость от России, и отметил, что Украина предлагает европейским потребителям надежный маршрут поставок энергоресурсов.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что страна располагает необходимыми законодательными инструментами для запрета строительства, однако считает, что вопрос строительства «Северного потока-2» должен рассматриваться на европейском уровне.