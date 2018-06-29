"Нафтогаз" vs "Газпром": украинская компания рассказала, что происходит в шведском суде

В "Нафтогазе" подчеркнули, что суд Свеа решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом".

НАК "Нафтогаз Украины" планирует подать в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) дополнительное обращение относительно приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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Об этом говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook в ответ на заявление российского монополиста о том, что суд Швеции оставил в силе свой приказ о приостановлении исполнения решения арбитража.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что суд Свеа решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Заявление "Газпрома" о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности. Решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительные части обоснования транзитного решения были написаны административным секретарем", - сообщает компания.

Однако, как отмечает пресс-служба, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по другим причинам.

"Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы касательно этих причин. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - сообщили в НАК.

"Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа через территорию Украины, согласно которому российский газовый гигант должен Украине 2,56 млрд долл.

В свою очередь в «Нафтогазе» сообщили, что решение было принято судом без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса. "Нафтогаз" в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контраргументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении. Также в «Нафтогазе» отметили, что решение суда не приводит к отмене решений арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитража в качестве компенсации.

18 июня «Нафтогаз» направил представление в апелляционный суд округа Свеа в Швеции с целью разблокировать процедуру принудительного взыскания долга в 2,6 млрд долл. с российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта).

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл. В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересуемых украинскую сторону активов уже оказались акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».