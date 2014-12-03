Цены на нефть поднялись после резкого падения накануне

Цены на нефть растут, в то время как неустойчивый рынок пытается найти нижнюю границу.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,35 до $70,89 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,50 до $67,38. Во вторник оба эталона подешевели более чем на $2, сообщает Рейтер.

После того как ОПЕК на прошлой неделе ничего не предприняла для поддержания цен, рынок характеризуется резкими подъемами и падениями котировок, снизившихся в понедельник до пятилетнего минимума.

"Нестабильность рынка объясняется тем, что инвесторы пытаются предугадать дальнейшие события", - сказал директор по инвестициям Ayers Alliance Securities Джонатан Бэррет. По его мнению, цены близки к нижней границе, потому что Россия может принять какие-то меры для их стабилизации.

Технические аналитики считают, что падение цен продолжится и цена на американский эталон может упасть до $50 за баррель.

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ОПЕК в ноябре снизила добычу на 340.000 баррелей в сутки, так как Ливии не удается восстановить производство. Однако крупнейший в ОПЕК экспортер Саудовская Аравия подумает о сокращении добычи, только если то же самое сделают другие страны, включая Россию, сказал бывший глава саудовской разведки.

Запасы нефти в США снизились на 6,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, при прогнозе роста на 1,3 миллиона баррелей.

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