Нефть в мире незначительно дешевеет

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,01 процента до $77,84 за баррель.

Цены на североамериканский маркер WTI незначительно снижаются утром в пятницу, а котировки Brent малоподвижны.

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Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,01 процента до $77,84 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $73,29 за баррель, что на 0,22 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 494,7 юаня за баррель.

Внимание трейдеров снова захватили торговые противоречия США и Китая, грозящие перерасти в глобальную торговую войну. Эксперты в отрасли опасаются, что введение ввозных пошлин, в том числе на нефть из США, ударят по глобальной торговле и в конечном итоге затормозят рост мировой экономики.