Стоимость нефти превысила $79 впервые за месяц
15:11, 29 июня 2018Энергетика
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Стоимость нефти марки WTI при этом составляет $73,49 за баррель.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) по состоянию на средину дня составила $79,19 за баррель.
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Отметка в $79 достигнута впервые за месяц, сообщает «Коммерсант».
Стоимость нефти марки WTI при этом составляет $73,49 за баррель.
Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты ожидают, что компании во всем мире сократят импорт сырой нефти из Ирана до нуля к 4 ноября. В противном случае, они окажутся под санкциями США.
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