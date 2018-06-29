Стоимость нефти превысила $79 впервые за месяц

15:11, 29 июня 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Отметка в $79 достигнута впервые за месяц, сообщает «Коммерсант».

Стоимость нефти марки WTI при этом составляет $73,49 за баррель.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты ожидают, что компании во всем мире сократят импорт сырой нефти из Ирана до нуля к 4 ноября. В противном случае, они окажутся под санкциями США.

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Теги: #нефть#цены на нефть