Стоимость нефти превысила $79 впервые за месяц

Стоимость нефти марки WTI при этом составляет $73,49 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) по состоянию на средину дня составила $79,19 за баррель.

Читайте такжеТрамп снова упрекнул ОПЕК в завышении цен на нефть

Отметка в $79 достигнута впервые за месяц, сообщает «Коммерсант».

Стоимость нефти марки WTI при этом составляет $73,49 за баррель.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты ожидают, что компании во всем мире сократят импорт сырой нефти из Ирана до нуля к 4 ноября. В противном случае, они окажутся под санкциями США.