Обвал цен на нефть бьет по России сильнее санкций - Washington Post

Падающие цены на нефть делают с Москвой то, что не могут сделать санкции: заставляют пересмотреть будущее российской экономики, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post.

Таким образом, отмечает издание, снижение цен на нефть бьет по России гораздо сильнее санкций через девять месяцев после ухудшения отношений Запада и Москвы.

Читайте такжеРоссия из-за санкций и дешевой нефти может сократить расходы бюджета на 10%Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ пересмотрело прогноз развития экономики на этот и следующий годы. По итогам 2014 года рост ВВП составит 0,6% против ожидаемого ранее 0,5%. Однако на практике экономический рост в России можно считать нулевым.

Кроме того, обращает внимание американская газета, рубль бьет исторические минимумы. В статье также говорится, что президент России Владимир Путин сделал экономическую стабильность «краеугольным камнем» своего почти 15-летнего правления. Как уже сообщалось, Путин считает снижение цен на нефть после решения ОПЕК о сохранении квот неизбежной реакцией рынка. По мнению главы РФ, мировой рынок нефти сбалансируется в первом квартале или в середине 2015 года, так как впереди ожидается холодная зима.

Что касается санкций, то они почти не повлияли на политику Москвы в отношении Украины, тогда как цены на нефть, по всей вероятности, меняют политические расчеты России гораздо быстрее, пишет газета.