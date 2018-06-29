В Германии заявили, что санкции США не затронут "Северный поток-2"
США заверили Германию, что никакие санкции, введенные против России, не скажутся на прокладке трубопроводов из Российской Федерации.
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Об этом сообщила пресс-секретарь министерства экономики Германии, передает Reuters.
Пресс-секретарь сказала, что Германия выступает против применения экстерриториальных санкций, однако только в случае прокладки газопровода “Северный поток - 2”, соединяющем Россию и Германию. Предварительные гарантии США предполагают, что проект трубопровода не будет затронут действием санкций.
Пресс-секретарь не смогла ответить, когда именно были получены новые гарантии.
Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».
По оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.
Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.