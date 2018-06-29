В Германии заявили, что санкции США не затронут "Северный поток-2"

Пресс-секретарь министерства экономики Германии заявила, что предварительные гарантии США предполагают, что проект трубопровода не будет затронут действием санкций.

США заверили Германию, что никакие санкции, введенные против России, не скажутся на прокладке трубопроводов из Российской Федерации.

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Об этом сообщила пресс-секретарь министерства экономики Германии, передает Reuters.

Пресс-секретарь сказала, что Германия выступает против применения экстерриториальных санкций, однако только в случае прокладки газопровода “Северный поток - 2”, соединяющем Россию и Германию. Предварительные гарантии США предполагают, что проект трубопровода не будет затронут действием санкций.

Пресс-секретарь не смогла ответить, когда именно были получены новые гарантии.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

По оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.