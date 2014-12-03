Венесуэльская нефть за три месяца подешевела на треть

Цена за баррель венесуэльской нефти упала на треть с сентября текущего года, заявил во вторник президент страны Николас Мадуро, сообщает ТАСС.

По его словам, стоимость барреля венесуэльской нефти снизилась с 96 долларов до отметки в 63,4 долларов, которая была зафиксирована во вторник.

"Эта война цен на нефть привела к снижению венесуэльской нефти с 96 до 61 доллара", - указал президент. При этом он отметил, что по итогам завершившегося торгового дня венесуэльская нефть смогла отыграть 2 доллара в цене.

Читайте такжеРоссийская нефть в ноябре подешевела на 27%На сегодняшний день Венесуэла добывает, по официальным данным, 3 млн баррелей нефти в сутки, 2,5 млн из которых отправляется на экспорт (главным образом в США и Китай), что делает ее пятым мировым экспортером нефти.

Читайте такжеBloomberg рассказал, чем грозит России падение цен на нефть до $40Кроме того, южноамериканская страна обладает самыми крупными в мире подтвержденными запасами "черного золота", совокупный объем которых оценивается почти в 300 млрд баррелей. Большая часть этой нефти, залегающей в недрах нефтяного пояса Ориноко, является тяжелой и сверхтяжелой.