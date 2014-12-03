Существует несколько вариантов пересмотра итогов «адресной» приватизации энергообъектов - эксперт

В случае установления фактов неконкурентной «адресной» продажи госпакетов акций, неизбежен пересмотр итогов приватизации энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, считает юрист – эксперт по имущественному праву и приватизации Рак Анна Михайловна.

«Имеются убедительные правовые и экономические аргументы в пользу возврата некоторых приватизированных энергокомпаний в собственность государства. Сначала нужно успешно оспорить в судебном порядке законность приватизации. После чего государство должно легитимным путем принудить бизнесменов, купивших в результате адресной приватизации стратегические предприятия по нерыночным ценам, компенсировать нанесенный державе ущерб. В случае выявления криминальных схем приватизации, а вероятность этого, если говорить о приватизации энергетических предприятий в 2011-2013 годах, есть, целесообразно провести ренационализацию без компенсационных выплат с последующей продажей предприятий энергетики на открытых приватизационных аукционах по рыночным ценам», - полагает эксперт.

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Эксперт предлагает еще несколько вариантов решения проблемы. «В случае достижения договоренностей с государством, нынешним владельцам сомнительным образом приватизированных компаний может быть предоставлена возможность доплатить разницу между суммой, уплаченной ими в ходе первичной «адресной» приватизации, и справедливой рыночной ценой. Возможен также компромисс, при котором нынешние владельцы отказываются от доплаты взамен на уменьшение их доли в капитале компании» - заявила Рак Анна.

«Так как приватизация объектов энергетики осуществлялась авторитарным режимом, открывается дорога к судебному оспариванию и отмене итогов приватизации. Уверена, что чиновники, создавшие заведомо неконкурентные условия приватизации энергообъектов, несут как минимум такую же политическую ответственность, что и победители приватизационных аукционов. Добавлю, что в руководстве ФГИ остались те чиновники, которые причастны к «адресной» приватизации энергообъектов. Они не должны уйти от ответственности, это дело чести для правоохранительной системы» - считает юрист по имущественному праву.

Напомним, что в 2011-2013 годах без проведения открытых аукционов по заниженным ценам были проданы государственные пакеты акций «Днепроэнерго», «Киевэнерго», «Донецкоблэнерго», «Западэнерго», «Крымэнерго», «Днепроблэнерго», «Винницаоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго» и «Донбассэнерго». В результате чего был нанесен многомиллиардный ущерб государству.

«В настоящее время имеется уникальный исторический шанс восстановить консенсус между властью и обществом, восстановить доверие, которое исправит коренные диспропорции развития нашей страны - обреченность на самовыживание для существенной части населения и неспособность предыдущей власти мобилизовать ресурсы для развития Украины, ее экономического рывка. Одним из источников ресурсов для коренной модернизации экономики Украины должны стать средства, которые можно получить в результате пересмотра итогов приватизации стратегических объектов энергетики, которые были проданы по нерыночным ценам в пользу бизнесменов, тесно связанных с предыдущей властью» - полагает эксперт по вопросам имущественного права и приватизации.

Ранее УНИАН сообщал, что четверть акций "Черновцыоблэнерго" продали по стартовой цене 34,4 млн гривень.