Норвежская Statoil потеснит "Газпром" на немецком рынке

Норвежская нефтегазовая компания Statoil планирует значительно расширить поставки газа в Германию. Компания может "в дополнение к долгосрочным обязательствам поставить в Германию еще около 20 миллиардов кубометров природного газа", заявил вице-президент компании Руне Бьорнсон в интервью газете Handelsblatt, публикуемом в среду, 3 декабря, пишет Deutsche Welle.

Читайте такжеВице-президент США Байден призвал Европу к газовой независимости от РоссииВ 2013 году Statoil покрывала примерно пятую часть немецких потребностей в газе, являясь третьим по величине поставщиком после России и Нидерландов. Если компания реализует свои планы, это будет означать, что она более чем в два раза увеличит свои поставки, доведя их объем до 35 миллиардов кубометров в год. Как отмечается на сайте ООО "Газпромэкспорт", в 2013 году российский монополист поставил в Германию 40 миллиардов кубометров газа.

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