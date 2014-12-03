Болгарский дипломат назвал настоящую причину отказа России от "Южного потока"

Об этом заявил эксперт по энергетике и бывший посол Болгарии в России Илиян Василев, сообщает Росбалт.

"Настоящая причина остановки проекта — экономическое положение России и падение цен на нефть. Из-за снижения курса рубля финансирование такого дорогого проекта, как "Южный поток", стало невозможным. К тому же Москва получила деньги от Пекина на совместные проекты в энергетической сфере и теперь хочет направить инвестиции в строительство газопроводов "Алтай" и "Сила Сибири". Свою роль сыграли и финансовые трудности "Газпрома". Правда о реальном финансовом положении России постепенно выходит наружу, и геополитические старания Кремля не могут ее замаскировать", — заявил Василев.

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По мнению бывшего посла, вопреки утверждениям Путина, остановка строительства не принесет Болгарии убытков, даже наоборот. "Ранее София получала российское топливо по трубам, которые ничего ей не стоили. Для проведения же "Южного потока" Болгария должна была бы осуществить значительные инвестиции", — цитирует его слова "Грузия.Online".

Василев утверждает, что Москва никогда не планировала строить "Южный поток" в соответствии с европейским законодательством, и именно поэтому Россия никогда не ходатайствовала, чтобы для данного проекта было сделано исключение из свода правил ЕС как в случае с газопроводом OPAL, который является продолжением "Северного потока" на территории Германии.

"Возможно, это связано с тем, что "Южный поток" Кремль считал скорее средством давления, чем экономически обоснованным проектом",- отмечает бывший посол.

1 декабря президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре сообщил, что "в нынешних условиях Россия не будет реализовывать проект "Южный поток", а начнет вместо этого строительство морского газопровода в Турцию. Глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что проект "Южный поток" больше не актуален.