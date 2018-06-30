В госдепе США подчеркнули, что строительство "Северного потока-2" усилит зависимость Европы от России

В США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока".

Об этом говорится в сообщении обнародованном Государственным департаментом США.

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Так, согласно сообщению, строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации.

"На прошлой неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

Как сообщал УНИАН, по мнению экс-посла США в Украине Джона Хербста, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить "Северный поток-2" через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.