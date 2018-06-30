"Северный поток-2" построят, но транзит Украиной сохранится - эксперт

Необходимо осознать, что "Газпрому" и "Нафтогазу" в любом случае придется договариваться о продлении транзита Украиной после 2019 года, предостерегает эксперт.

Независимый эксперт Роланд Гетц (Roland Götz) - один из самых известных немецких специалистов в сфере энергетических отношений ЕС-Россия.

В интервью DW он оценил перспективы "Северного потока-2" и будущее транзита российского газа Украиной.

""Северный поток-2" будет построен, но на проектную мощность выйдет не так быстро, как хотелось бы "Газпрому". Изначально задумывалось, что трубопровод будет введен в строй до конца 2019 года как раз до того момента, когда истечет десятилетний газовый контракт между Россией и Украиной. Однако 1 января 2020 года он еще не будет полностью в рабочем состоянии. Так что "Газпрому" придется и в дальнейшем широко использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) - до 2021 года, возможно до 2022-го или даже до 2023-го", - убежден эксперт.

По его мнению, это потому, что "во-первых, из-за возможных задержек при прокладке самого "Северного потока-2". В частности, сугубо политический маневр Дании с невыдачей разрешения на прохождения возле острова Борнхольм может затянуть строительство на несколько месяцев, поскольку придется корректировать маршрут. Если США введут санкции, это вряд ли остановит проект, но может затормозить его реализацию, поскольку осложнит финансирование, а главное - может привести к выходу из проекта некоторых европейских фирм, предоставляющих технические услуги", - отметил Гетц.

"А во-вторых, не будет готов соединительный газопровод от "Северного потока-2" - EUGAL. Первую нитку этого трубопровода, по которому пойдет дальше основная часть поступающего газа, намерены построить до конца 2019 года, вторую планируют проложить до конца 2020-го. К тому же трубопроводы не могут сразу выйти на полную мощность, для этого обычно нужны несколько месяцев. Однако такое временное сохранение значительных объемов транзита Украину не устраивает, ее цель - предотвратить само сооружение "Северного потока-2", именно этого Киев пытается добиться от руководства ЕС. Целью Украины не должно быть предотвращение "Северного потока-2": у нее для этого нет ни правовых, ни фактических возможностей. И вообще: очень распространенное представление, будто судьбу этого трубопровода можно и нужно решать со странами Евросоюза на государственном уровне, является крайне ошибочным. С юридической точки зрения это - коммерческий проект, гарантированный свободой предпринимательства и действующим законодательством ЕС", - подчеркнул эксперт.

Относительно политической составляющей проекта Гетц отметил:

"Любой крупный инфраструктурный проект в какой-то мере является политическим, любой новый автобан или аэропорт имеет политические последствия. Однако суть проекта не определяется его побочными эффектами. Долгосрочная цель "Газпрома" заключается в том, чтобы как можно больше экспортных поставок трубопроводного газа в западном направлении осуществлять подводным путем. Нужно как краткосрочное решение для переходного периода продолжительностью в 2-4 года, пока не заработает на полную мощность "Северный поток-2", так и долгосрочное соглашение. О каком прекращении украинского транзита, который в настоящее время бесперебойно работает, и речи быть не должно. Задача состоит в том, чтобы выработать новые формы договорных обязательств с прокачки по территории Украины определенных объемов газа. Это мог бы быть, как раньше, межгосударственный российско-украинский договор, но такой вариант кажется по текущей ситуации маловероятным. Да и время подобных сделок проходит. Более современным вариантом был бы коммерческий контракт с госкомпанией "Нафтогаз Украины".

Относительно объемов газа глава "Газпрома" Алексей Миллер в свое время говорил о 10-15 миллиардов кубометров в год. Гетц убежден, что этого мало.

"Такой объем, скорее всего, не обеспечивал бы функционирование украинской ГТС. По моим оценкам, речь могла бы идти о транзите в 30-40 миллиардов кубометров. Это чуть меньше половины того, что сейчас прокачивается через Украину", - сказал он.

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И Гетц считает, что "Газпром", который вложил столько денег в строительство газопроводов в обход Украины, согласится на такие объемы:

"Да, потому что украинская ГТС сможет еще длительное время выполнять очень важную резервную функцию. Поставки газа подвержены сезонным колебаниям, и для того, чтобы реагировать на пики спроса, "Газпрома", даже когда оба "Северных потока" будут работать на полную силу, периодически придется использовать дополнительные мощности на западном направлении. Иначе "Газпром" не сможет удовлетворять потребности Европы, что явно не в его интересах".

На вопрос о том, как следовало бы сейчас действовать украинской стороне, эксперт отметил:

"Компании "Нафтогаз Украины" стоит осознать, что ей придется еще много лет сотрудничать с "Газпромом", и что делать это лучше на основе взаимного согласия, чем в обстановке конфронтации. То же самое, конечно, касается и "Газпрома". Надо отказаться от политической риторики, отделять экономику от политики и мыслить долгосрочно. Договоренность о продлении транзита соответствует экономическим интересам Украины, хотя понятно, что политические проблемы между двумя странами остаются нерешенными. А собственно на переговорах украинской стороне следует сделать упор на резервной функции своей ГТС с ее трубопроводами и подземными хранилищами газа.

Украина выиграет, если ее территорией как можно дольше будет прокачиваться как можно больше газа, и не выигрывает, если вдруг попытается резко поднять тарифы на транзит, чтобы нанести ущерб "Газпрома" или, скажем, попытаться его шантажировать. Ведь в ответ то может полностью прекратить поставки через Украину, что теоретически возможно, хотя этим "Газпром" навредил бы самому себе. К тому же Украина взяла на себя обязательства перенять европейские нормы в энергетической сфере, а одна из них провозглашает: цену на транзит нельзя устанавливать произвольно и в ущерб участникам рынка. Нарушать эти нормы, тем более в течение длительного времени, Украина все равно не сможет".