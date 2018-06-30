"Газпром" проиграл очередное дело в Стокгольме

Стокгольмский арбитраж постановил, что Польша имеет право требовать от "Газпрома".

Стокгольмский арбитраж в промежуточном решении постановил, что польская нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать от российского "Газпрома" снижения цены на газ в рамках долгосрочного Ямальского контракта, по которому российская компания поставляет газ Польше.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы польской компании.

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"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG и отклонил официальные возражения «Газпрома», направленные на поддержку существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта", - сообщил глава PGNiG Петр Возняк.

Отмечается, что в течение многих лет "Газпром" отвергал возможность изменения цен на газ для Польши. Соответственно, цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках.