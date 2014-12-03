В США считают закрытие "Южного потока" результатом санкций против России

Решение России закрыть проект газопровода "Южный поток" является результатом давления на РФ, включая санкции, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Марк Строх, передает РИА Новости.

"Эти сообщения (о закрытии "Южного потока") являются свидетельством давления на Россию со стороны целого числа факторов, включая санкции, а также свидетельством усилий европейских стран по осуществлению рыночных реформ и желанию уменьшить способность России использовать газ в качестве инструмента сдерживания", — сказал Строх.

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Читайте такжеРоссия уже потратила на бессмысленный «Южный поток» не менее $5 миллиардов"Южный поток" (South Stream) — проект транснационального газопровода, который разрабатывался в целях диверсификации маршрутов поставок природного газа европейским потребителям и предполагал прокачку голубого топлива через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы. Предполагалось начать газопровод от российского Черноморского побережья из района города Анапы Краснодарского края, далее продолжить по дну Черного моря с пересечением береговой линии побережья Болгарии.