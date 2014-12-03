Пяти украинским ТЭС запасов угля хватит только на четыре дня

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 24 ноября по 2 декабря снизились на 23,7% - до 1,346 млн тонн с 1,765 млн тонн, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

«За первые сутки декабря со складов было отобрано 30,8 тыс. тонн угля», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что особенно напряженное состояние с обеспечением углем сложилось на Змиевской, Углегорской, Луганской, Приднепровской и Криворожской ТЭС, где запасы топлива обеспечат работу ТЭС до 4 суток.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже начались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, а также остановкой на ремонт третьего энергоблока Запорожской АЭС.

Государственная энергокомпания «Центрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией.

В настоящее время на украинские ТЭС поступает уголь, который уже находился в пути от российской стороны.

Кроме того Украина получила 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тысяч тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.