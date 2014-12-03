Минэнергоугля: На Запорожской АЭС произошла авария - утечки радиации нет

Авария на третьем блоке Запорожской АЭС не связана с ядерным реактором, а «Энергоатом» прилагает все усилия для восстановления поврежденных участков к 5 декабря, сказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на брифинге в Киеве.

«Авария случилась на третьем блоке Запорожской АЭС в системе выдачи электроэнергии. Это не связано с производством электроэнергии. Все силы сейчас прилагаются к тому, чтобы отремонтировать участок», - сказал министр.

«По оценкам «Энергоатома», блок вступит в работу с пятницы, тестовые запуски проведут сегодня-завтра. Это никак не связано с реактором, никакой утечки радиации нет", - подчеркнул Демчишин.

Как ранее сообщал УНИАН, блок Запорожской АЭС был отключен 28 ноября в 19:24 действием электрической защиты, после чего был выведен в ремонт.

Однако отключение энергоблока вызвало дефицит электроэнергии в энергетической системе Украины, что привело к частичным отключениям электроэнергии в ряде регионов.