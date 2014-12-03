Дефицит "Нафтогаза" превышает дефицит бюджета Украины на 35 миллиардов гривень

Реформа сектора энергетики и реформирование Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» является одним из приоритетов работы правительства, заявил в ходе первого заседания нового Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Читайте также"Покращення" уже наступает: "Нафтогаз" решил арендовать 45 авто за 40 млн гривень«Мы должны завершить реформирование энергосистемы Украины. Больше всего меня беспокоит дефицит НАК «Нафтогаз Украины», который больше дефицита госбюджета. При дефиците госбюджета в 68 млрд грн, дефицит «Нафтогаза», который мы профинансировали, потому что тарифы не отвечают рыночной цене на газ, – 103 млрд», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что реформа энергосектора должна войти отдельным блоком в программу работы правительства, которая будет представлена уже до конца текущей недели.