Обвал цен на нефть уже сказался на сланцевой добыче в США

Число выданных разрешений на бурение в США в ноябре снизилось почти на 40% по сравнению с октябрем, что говорит о предстоящем замедлении стремительного роста добычи сланцевой нефти, передает Reuters.

Компании получили 4.520 разрешений на бурение новых скважин по сравнению с 7.227 в октябре, по данным фирмы Drilling Info Inc, эксклюзивно предоставленным Reuters. Это "очень быстрая реакция" на падение цен на американский эталон WTI, отметил генеральный директор фирмы Ален Гилмер.

Читайте такжеBloomberg рассказал, чем грозит России падение цен на нефть до $40Число разрешений, позволяющее прогнозировать буровую активность через два-три месяца, впервые в этом году существенно снизилось для все трех крупнейших в США нефтяных месторождений на суше: Permian Basin и Eagle Ford в Техасе и Bakken в Северной Дакоте. Этому предшествовало 40% падение цен на WTI с июня до $67 за баррель.

По мнению ряда аналитиков, ОПЕК, отказавшаяся от сокращения добычи, намеренно пытается положить конец буму производства сланцевых нефти и газа в США, начавшемуся в 2007 году. В октябре США добывали 8,9 миллиона баррелей нефти в сутки, а в декабре будут добывать более 9 миллионов, согласно данным Управления энергетической информации.

Снижение числа выданных разрешений на бурение означает снижение числа работающих буровых установок через два месяца, отметил Гилмер. С сентября число сухопутных буровых установок на нефтяных и газовых месторождениях в США держится около 1.860, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc.