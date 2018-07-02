Нефть дешевеет после заявлений Трампа

Накануне президент США заявил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти в пределах двух миллионов баррелей.

Нефть в понедельник, 2 июля, заметно дешевеет после заявлений президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Российская газета.

"Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 опустились на 1,08 доллара - до 78,1 доллара за баррель, тогда как в рамках предыдущей торговой сессии стоимость барреля поднималась до отметки в 79,2 доллара", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США в субботу заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти в пределах двух миллионов баррелей с учетом ситуации с Ираном и Венесуэлой. Это сообщение появилось в Twitter.

Позже в заявление внесли корректировку. Белый дом уточнил, что Саудовская Аравия располагает резервом добычи в два миллиона баррелей в день, который при необходимости может быть использован для стабилизации рынка.