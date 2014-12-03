Украина может перечислить аванс "Газпрому" уже сегодня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Это горячая тема, которую мы сегодня обсуждали на заседании (правительства – УНИАН). В принципе, я думаю, что эта проплата будет осуществлена сегодня-завтра, но я надеюсь, что сегодня. Вопрос техники», - сказал Демчишин.

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По словам министра, Украина сохраняет планы по закупке 1 млрд кубометров газа у «Газпрома» в декабре текущего года.

Как ранее сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.

Украина после прекращения «Газпромом» в июне продажи «Нафтогазу» российского газа имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.