В Минэнергоугля хотят вывезти около 2 млн тонн угля из зоны АТО

Об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

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«Приблизительно 2 млн тонн угля, который находится на складах госкомпании «Уголь Украины», который в принципе можно вывезти из зоны АТО. Речь не о покупке угля у террористов. Это уголь Украины и уголь на украинских шахтах. Как только появится возможность вывозить его через Дебальцево, я уверен, что проблема будет решаться», - сказал Демчишин.

Ранее в Минэнергоугля подчеркивали, что в целом объем угля, который находится на складах шахт, расположенных на неподконтрольных украинским властям территориях в Донецкой и Луганской областях, составляет порядка 2,6 млн тонн. По состоянию на октябрь на неподконтрольной территории находились 83 шахты из 155. На этих шахтах заблокирован объем угля для производства порядка 30% от общего объема электроэнергии. При этом 7 шахт были разрушены полностью, и невосполнимый объем потерь угля составил порядка 300 тыс. тонн.

Ранее УНИАН сообщал, что Продан хочет увеличить поставки российского угля и не исключает импорт электроэнергии.

Справка УНИАН. Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля для нужд тепловых электростанций из-за военной агрессии России на востоке страны, где расположены 80% шахт, впервые за длительный период приступила к импорту энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Странами – экспортерами угля в Украину стали ЮАР и Россия.

Соответствующие контракты имеют госкомпания «Центрэнерго» и крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК.