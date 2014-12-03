В "Газпроме" отказались назвать дату возобновления поставок газа в Украину после получения предоплаты

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, когда российский «Газпром» может возобновить поставки газа в Украину после получения предоплаты, в компании сообщили: «Без комментариев».

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Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина из-за холодов может уже сегодня, 3 декабря, осуществить предоплату «Газпрому» для начала поставок российского газа.