В "Газпроме" отказались назвать дату возобновления поставок газа в Украину после получения предоплаты
14:39, 03 декабря 2014Энергетика
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Российский газовый монополист «Газпром» отказался сообщить дату возобновления поставок газа в Украину в случае получения предоплаты.
В "Газпроме" не называют дату возобновления поставок газа в Украину / Фото УНИАН
В частности, отвечая на вопрос УНИАН, когда российский «Газпром» может возобновить поставки газа в Украину после получения предоплаты, в компании сообщили: «Без комментариев».
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Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина из-за холодов может уже сегодня, 3 декабря, осуществить предоплату «Газпрому» для начала поставок российского газа.
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