Новый министр предложил альтернативу отключению света - добровольно ограничивать потребление

Минэнергоугля энергетики и угольной промышленности может отказаться от использования графика веерных отключений электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей в пользу их добровольной экономии ресурса, заявил в ходе брифинга в правительстве министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Я надеюсь, что мы урегулируем вопрос обеспечения углем. Но что мы можем сделать уже сейчас – это призвать потребителей добровольно ограничить потребление, чтобы отказаться от процедуры веерных отключений», - сказал Демчишин.

По словам министра, переход на добровольное ограничение потребления энергоресурсов – это наиболее простой способ сбалансировать ситуацию в энергосистеме.

«Веерные отключения – это отработанная схема, есть график, который включается при существовании дефицита между потреблением и наличием ресурса. Все определено, включая время отключения. Все отрабатывает техника, поэтому сама эта схема очень агрессивная, – сказал Демчишин. – В этой связи возможность договариваться о переходе на добровольное ограничение энергопотребления более приемлемо. Это, как мне кажется, правильное решение. Ведь, есть например, организации, которые могут переформатировать свои производственные процессы – работать ночью, например. Это самый простой метод сбалансировать систему. Я надеюсь, что нам удастся отойти от системы (веерных - УНИАН) отключений».

Читайте такжеОбнародован график отключения электроэнергии в Киевской областиКак сообщал УНИАН, практика веерных отключений электроэнергии была задействована в связи с дефицитом ресурсов для производства электроэнергии на теплоэлектростанциях, а именно – дефицита угля, добыча которого сконцентрирована в районах Донецкой и Луганской областей, где с августа текущего года ведется антитеррористическая операция.

Власти страны не контролируют более половины всех шахт и не имеют доступ к складам, где может храниться уголь.

В то же время, по словам главы Минэнергоугля, на складах шахт госпредприятия «Уголь Украины» находится порядка 2 млн тонн, которые теоретически можно вывезти сразу же, как только появится такая техническая возможность. Ранее в Минэнергоугля отмечали, что дефицит угля до конца года может составить порядка 5 млн тонн.