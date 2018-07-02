Украина предупредила ирландскую Petrel Resources о недопустимости строительства LNG-терминала в оккупированном Крыму

Ранее издание The Irish Times сообщило о переговорах Petrel Resources с российским «Газпромом» об обустройстве в Крыму LNG-терминала.

Посольство Украины в Ирландии предупредило компанию Petrel Resources о недопустимости строительства LNG-терминала (терминал по приему сжиженного природного газа) в оккупированном Россией Крыму.

Читайте такжеУ Путина считают, что аннексия Крыма не должна мешать поиску "точек соприкосновения" США и России

Об этом сообщается на сайте посольства.

«Объединенные усилия могут быть серьезно подорваны, если некоторые субъекты попытаются обойти санкции и воспользоваться ситуацией в свою пользу и за счет других. Посольство Украины в Ирландии верит, что ирландские граждане и предприятия будут воздерживаться от незаконного посещения Крыма, а также от любых действий на полуострове в нарушение согласованных усилий международного сообщества, включая ЕС», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее издание The Irish Times сообщило о переговорах Petrel Resources с российским «Газпромом» об обустройстве LNG-терминала в оккупированном Крыму.