Премьер оценил шансы Украины стать энергонезависимой к 2020 году

В 2017 году Украина потребила 33 миллиарда кубометров газа.

Украина имеет неплохие шансы достичь энергонезависимости к 2020 году в связи с увеличением добычи государственной компанией "Укргазвыдобування", а также частными компаниями.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Наша задача - к 2020 году добывать 20 миллиардов кубометров. Хотя в прошлом году мы потребляли 33 миллиарда. Поэтому тут еще вопрос в частных компаниях, которые добывают газ. Плюс - меры по энергосбережению. Должны вырабатывать столько газа, сколько потребляем. Для этого нужно две вещи: нужно больше добывать и меньше потреблять... У нас есть неплохие шансы стать энергонезависимыми к 2020 году", - сказал премьер.

По словам главы правительства, Украине необходимо внедрять современные технологии энергосбережения.

"На самом деле мы уже очень серьезно уменьшаем потребление газа, но нам нужно преодолеть долгий путь. Надеюсь, осенью будет запущен абсолютно новый механизм Государственного фонда энергоэффективности. И это будет инструмент, который позволит нам системно проводить модернизацию в жилищном секторе", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял о планах до 2020 года увеличить добычу природного газа, как одного из основных энергоносителей, до 27 миллиардов кубометров, что позволит обеспечить внутренние нужды.

Также в правительстве планировали после 2020 года начать экспорт газа. Эти же цели отображены в ранее принятой правительством Энергостратегии Украины до 2035 года.

По словам премьера, рост собственной добычи газа в Украине позволит через достижение энергонезависимости снизить цену газа в стране на 20-30%.