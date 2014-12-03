"Энергоатом" назвал причину отключения энергоблока Запорожской АЭС

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Энергоатом».

«Автоматика защиты блока отработала в соответствии с проектным алгоритмом. Блок переведен в холодное состояние без замечаний. Радиационных последствий нет", - говорится в сообщении компании.

В компании напомнили, что авария произошла еще 28 ноября, а предварительная оценка уровня события по международной шкале ядерных событий INES - ниже шкалы/уровень «0».

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«В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения собственных нужд блока. Графиком работ предусмотрено включение блока в сеть 5 декабря», - отмечается в сообщении «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, 3 декабря на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру энергетики Владимиру Демчишину провести пресс-конференцию и проинформировать общественность о причинах аварии на Запорожской АЭС, что вызвало определенный ажиотаж в СМИ, включая мировые.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.