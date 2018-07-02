Эстония призвала остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2»

По словам министра иностранных дел страны, этот проект является не экономическим, а геополитическим: это рычаг для России, чтобы вмешиваться в европейскую политику.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

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По его мнению, этот проект является не экономическим, а геополитическим, поэтому остановить строительство «Северного потока-2» в интересах Евросоюза.

«Это рычаг для России, чтобы вмешиваться в европейскую политику»,— сказал он в интервью Die Welt, передает «Коммерсант».

«Северный поток-2» — газопровод между Россией и Германией, который должен пройти рядом с первым «Северным потоком» по дну Балтийского моря. Проложить трубопровод по своей территории уже разрешили Германия, Финляндия и Швеция — это почти 90% маршрута. Дания остается последней страной, от которой Россия ждет разрешения.

Трубопроводу грозили американские санкции по закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Однако в конце июня стало известно, что Вашингтон пока не намерен вводить ограничительные меры в отношении проекта.