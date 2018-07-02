В «Нафтогазе» рассказали, на каком этапе арест активов "Газпрома" в Нидерландах

«Нафтогаз» ожидает до 13 июля получить решение голландского суда относительно попыток «Газпрома» уклониться от уплаты по решению Стокгольмского арбитража.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает, что до 13 июля суд Голландии примет решение с требованием к «Газпрому» выполнить ранее выданные распоряжения голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах.

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Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«В пятницу, 29 июня, в Амстердаме (Нидерланды) прошло слушание касательно попыток «Газпрома» уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража в деле по транзиту газа. «Нафтогаз Украины» ожидает, что суд потребует от «Газпрома» выполнить ранее выданные распоряжения голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение до 13 июля», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в конце мая «Нафтогаз» получил от голландского судьи разрешение на арест долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Однако шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставить информацию о доле «Газпрома» в их акционерном капитале. Отмечается, что этот отказ никак не влияет на действенность ареста.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа на территории страны. Сейчас «Нафтогаз» оспаривает данное решение суда.