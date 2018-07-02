В Украине ввели обязательную энергомодернизацию школ и детсадов во время ремонта

Это позволит экономить 20-30% средств на энергоресурсы.

Минрегион ввело обязательную энергомодернизацию во время строительства или реконструкции школ и детских садов.

Для этого обновили государственные строительные нормы, передает пресс-служба министерства.

“В новых ГСН относительно детсадов и школ энергоэффективные мероприятия являются одним из обязательных условий при проектировании. Обязательная енергомодернизация школ и детсадов увеличивает минимум на 20% срок эксплуатации зданий и обновляет их внешний вид. Например, если срок эксплуатации здания школы или детсада составляет около 100 лет, то енергомодернизация продлевает ей жизнь еще на 25 лет”, – рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

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По его словам, это позволит экономить 20-30% средств на энергоресурсы. Согласно новым ДБН, все планировочные и технологические решения должны обеспечивать оптимальный уровень энергозатрат при строительстве и эксплуатации.

Например, системы теплоснабжения должны быть оборудованы устройствами для автоматического регулирования тепловой мощности.