В «Нафтогазе» предложили Гройсману поговорить о миллионных премиях за победу над «Газпромом»

Ранее Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и предложил набсовету «Нафтогаза» пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долл.

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Натфогаз Украины» предложил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в июле обсудить вопрос выплат сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. за победу Стокгольмском арбитраже.

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Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«27 июня наблюдательный совет «Нафтогаза» ответил на письмо премьер-министра Владимира Гройсмана относительно премий менеджменту «Нафтогаза»… Наблюдательный совет выразил понимание деликатности вопроса о премиях и заявил о своей готовности обсудить этот и другие вопросы во время личной встречи с премьер-министром, которую предложено провести в июле», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что данное письмо не содержит информацию об отказе пересматривать решение о премировании менеджмента.

Также со ссылкой на текст письма сообщается, что наблюдательный совет отметил, что положительное решение Стокгольмского арбитража является чрезвычайным событием, которое имеет важное значение не только для «Нафтогаза», но и для Украины.

«Этот результат стал возможным благодаря решению менеджмента «Нафтогаза» подать жалобу в арбитражный суд, несмотря на противодействие как в Украине, так и за рубежом, а также четырехлетней упорной работе для достижения поставленной цели. Решение о выплате премий было принято наблюдательным советом по рекомендации комитета по назначениям и вознаграждениям на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах», - сказано в сообщении.

Сообщается, что наблюдательный совет также акцентировала внимание на необходимости привлекать к работе в компанию профессионалов высокого уровня с незапятнанной репутацией, так как для отрасли наступает период жесткой международной конкуренции, в том числе, в части привлечения успешных менеджеров.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.