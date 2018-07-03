В мире дорожает нефть

Нефть дорожает за счёт Ливии, рост ограничен ослаблением спроса.

Цены на нефть растут утром во вторник на фоне нестабильной обстановки в Ливии, но дальнейший подъём рынка ограничен увеличением добычи ОПЕК и ослаблением спроса на сырьё.

Читайте такжеТрамп обвинил ОПЕК в манипулировании мировыми рынками нефти

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,56 процента до $77,73 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $74,55 за баррель, что на 0,82 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 503,4 юаня за баррель.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) в Триполи накануне объявила форс-мажор на отгрузку сырья из портов Zueitina и Hariga. Добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850.000 баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится, предупредила NOC.

Как показали расчёты Рейтер, добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 320.000 баррелей в сутки к маю до 32,32 миллиона баррелей в сутки.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют признаки ослабления спроса на нефть в ключевом регионе-потребителе сырья, Азии, а также в США.