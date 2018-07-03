Рада не поддержала отмену НДС при импорте оборудования для возобновляемой энергетики

Предлагалось временное освобождение от уплаты НДС - до 1 января 2020 года.

Верховная Рада не поддержала поправку об отмены уплаты налога на добавленную стоимость при импорте оборудования, которое используется для производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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За данную поправку народного депутата Юрия Возняка (фракция «Народный фронт»), которой вносятся соответствующие изменения в закон «О внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса», проголосовали только 155 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Поправка предусматривала, что освобождение от уплаты НДС будет временным - до 1 января 2020 года.

Перед голосованием глава налогового комитета парламента Нина Южанина заявила, что данная поправка поможет альтернативной энергетике и будет способствовать достижению энергонезависимости.

Также, по ее словам, от уплаты НДС освобождается только то оборудование, которое не производится в Украине.

В свою очередь народный депутат Виктор Пинзеник (фракция "Блок Петра Порошенко") заявил, что внесение данной поправки противоречит регламенту и что Украина уже поддерживает специальными доплатами установку оборудования национального производства.

Как сообщал УНИАН, общая мощность производителей электроэнергии из возобновляемых источников, которые работают по «зеленому» тарифу, за 6 месяцев 2018 года увеличилась на 19,6%, или на 268,7 МВт - до 1643,4 МВт по сравнению с общей мощностью на 1 января 2018 года.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.