Решения скандального экс-главы НКРЭКУ Вовка до сих пор бьют по карманам украинцев - СМИ (видео)

За время каденции Вовка НКРЭКУ приняла ряд неоднозначных решений.

Проезд общественным транспортом уже подорожал. Растет стоимость продуктов, может подорожать и холодная вода.

Как говорится в сюжете программы "Гроші", все это - результат деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце мая президент Украины Петр Порошенко уволил Вовка в соответствии с планом ротации членов НКРЭКУ и назначил пять новых членов НКРЭКУ. В новый состав комиссии помимо новой руководительницы Оксаны Кривенко, которая и ранее работала в аппарате комиссии, вошли: Александр Фармагей (работал в компании «Укргидроэнерго»), Дмитрий Коваленко («Укрэнерго»), Евгений Маглеваний (Госэнергоэффективности), Елена Антонова (ДТЭК, американская компания AES).

Дмитрий Волк (1989 года рождения) был назначен на должность врио председателя НКРЭКУ в конце 2014 года. С июня 2015 года вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность у него не было опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала соглашения бизнеса президента Петра Порошенко. С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве - в корпорацию Roshen, которая принадлежит президенту.

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За время каденции Волка было принято скандально известную формулу «Роттердам+», которая, как считают эксперты, генерирующую сверхприбыль для тепловой генерации, в частности компании ДТЭК Рината Ахметова. На сегодня внедрение формулы «Роттердам+» является предметом расследования НАБУ.

Также комиссия под его руководством реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом также повышала тарифы для промышленности, что не дало возможности побороть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

Во время руководства Волка НКРЭКУ пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%. Ставка на старые активы была раскритикована рядом экспертов.