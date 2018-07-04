Геополитическая напряженность и сокращение добычи поднимут цены на нефть - Morgan Stanley

Риски в отношении экспорта иранской нефти стремительно выросли за минувшую неделю, пишут аналитики Morgan Stanley.

Геополитическая напряженность и сокращение добычи в отдельных странах будут оказывать давление на глобальный нефтяной рынок в обозримой перспективе.

К такому выводу пришел банк Morgan Stanley и резко повысил прогноз цены международного эталона Brent на второе полугодие 2018 года - сразу на $7,5, до $85 за баррель. В последний раз Brent торговался на этом уровне в октябре 2014 года, пишет РБК.

Волатильности на глобальном рынке будут способствовать макроэкономическая нестабильность, риски торговой войны между США, Китаем и Евросоюзом, а также возобновление беспорядков в Ливии, отмечают аналитики ценового агентства Platts.

Во вторник вечером, 3 июля, фьючерсы Brent котировались на уровне $77,26 за баррель, а североамериканский бенчмарк WTI - на уровне $73,93.

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Риски в отношении экспорта иранской нефти стремительно выросли за минувшую неделю, пишут в своем обзоре аналитики Morgan Stanley Мартин Ратс и Эми Саджент. На брифинге 26 июня представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон "будет настаивать на том, чтобы страны свели импорт иранской нефти к нулю, и некоторые из них уже подтвердили это намерение". США стремятся обнулить поставки нефти из Ирана в как можно большее число стран и как можно скорее.

"В этих условиях мы считаем, что отгрузки иранской нефти на рынки Европы, Японии и Южной Кореи действительно упадут до минимума", - отмечается в прогнозе Morgan Stanley. Сейчас на них приходится порядка 1 млн из 2,7 млн барр. морских поставок иранской нефти в сутки, по данным ClipperData. Банк также ждет сокращения иранских поставок в Индию и другие страны Азии, что отчасти может быть компенсировано увеличением экспорта в Китай. В целом Morgan Stanley оценивает, что добыча в Иране упадет с 3,8 млн барр. в сутки во втором квартале до 2,7 млн барр. в сутки в четвертом квартале 2018 года и до 2,5 млн барр. в сутки в 2019 году.

Банк также существенно пересмотрел свои оценки добычи в Ливии и Анголе. Политический кризис в Ливии спровоцировал остановку отгрузок с экспортных терминалов на востоке страны. Морские поставки из страны упали за последние две недели более чем вдвое, до 0,4 млн барр. в сутки. Morgan Stanley считает, что добыча восстановится до 0,8 млн барр. в сутки в четвертом квартале 2018 года, но риски ее сокращения сохраняются. Падение морских поставок из Анголы снова ускорилось в июне, и план отгрузок на август указывает на дальнейшее падение. Стабильному снижению показателя способствует истощение зрелых месторождений, отмечает Platts.

Поддержку мировому спросу в третьем квартале окажет завершение ремонтных работ на европейских НПЗ, а также начавшийся сезон летних отпусков, во время которого цены на горючее растут, считает Platts.

Сложившиеся условия будут вынуждать страны, располагающие свободными мощностями, наращивать добычу, следует из прогноза. Именно это сделает Саудовская Аравия, которая выступит в традиционной для рынка роли "стабилизирующего поставщика", то есть экспортера, который контролирует существенную долю рынка и может с минимальными издержками увеличивать или сокращать предложение продукта.

Банк существенно повысил прогноз добычи в Саудовской Аравии на второе полугодие 2018 года, с 10,1 млн до 10,8 млн барр. в сутки. В 2019 году показатель увеличится до 11 млн барр. в сутки.

Прогнозы в отношении поставок из России, ОАЭ и Кувейта также незначительно пересмотрены в сторону повышения.