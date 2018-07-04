Народный депутат Виктория Войцицкая призвала парламентариев поддержать атомщиков (видео)

Депутат отметила, что государство почему-то относится к ядерной энергетике как к «нелюбимому ребенку».

Народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая вместе с представителями Атомпрофсоюза во время брифинга, состоявшегося в Верховной Раде 3 июля 2018 года, призвала парламентариев поддержать интересы каждого энергопотребителя Украины и атомную отрасль страны.

«Требование к парламенту – принять во втором чтении социальный законопроект №3131, который облегчит работникам государственных предприятий приватизацию жилья, в котором они проживают. Мы вместе с Атомпрофсоюзом будем отстаивать как интересы атомной отрасли, так и интересы каждого энергопотребителя Украины, потому что это единственно честная и справедливая позиция!», - отметила Виктория Войцицкая.

Народный депутат отметила, что государство почему-то относится к ядерной энергетике как к «нелюбимому ребенку». Финансирование отрасли происходит по остаточному принципу и вызывает тарифное фаворитизирование олигархов.

«В то время, как атомная энергетика является ключевой отраслью экономики нашего государства. Обеспечивает генерацию более половины всей электроэнергии в Украине. Теперь ядерная безопасность украинских АЭС стоит на грани, за которой – благополучие нас и наших семей. Тариф для украинской «атомки» сейчас составляет чуть больше, чем 1,5 евроцента. Это почти самый низкий тариф для всех видов генерации в мире. Зато тариф для тепловой генерации Украины, где монополистом является холдинг «ДТЭК» Ахметова, выше тариф АЭС в три раза. Тогда как по мировым меркам этот разрыв не бывает больше 30%. Это вызывает серьезные риски для атомной отрасли. Формула «Ротердам+» вымывает средства из ядерной отрасли Украины. И это приводит к возникновению системных рисков для украинской энергетики. Непокрытые тарифом расходы за ядерное топливо составляют почти 1,5 миллиарда гривен», - отметила парламентарий.

Виктория Войцицкая акцентировала внимание на имеющихся перебоях с финансированием производственных программ АЭС, в частности ремонтных работ и программ безопасной эксплуатации высокорисковых ядерных объектов, о проблемах с обслуживанием кредитных обязательств НАЭК «Энергоатом». А также на том, что условия компенсации для персонала украинских АЭС являются неконкурентными: «За последние несколько лет зарплата украинских атомщиков упала в долларовом эквиваленте примерно в 1,5 раза. Заработная плата на большинстве мировых АЭС выше минимум в 2-3 раза. Пример Ірана и Венгрии является весьма показательным, а в развитых странах Запада эта разница увеличивается до 10 раз. Ничего удивительного, что зарубежные проекты в ядерной энергетике десятками переманивают высококвалифицированных украинских специалистов. Государство, при этом, ничего не делает, чтобы остановить отток кадров. Я требую от НКРЭКУ изменить государственные подходы к тарифной политике по энергогенерации. Независимый энергорегулятор должен перераспределить средства от сверхдоходов частного холдинга «ДТЭК» к государственной компании Энергоатом. При этом, объем перераспределенного должен обеспечить постепенное выравнивание негативных тенденций по оплате труда в украинские энергетике. Потеря ценных кадров с наших АЭС опасна и недопустима, поэтому мы предлагаем конкретный механизм, как это сделать. Кроме того, следует обеспечить финансирование основных мероприятий по ядерной безопасности на АЭС».

В свою очередь председатель Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины Валерий Матов отметил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна поднять тариф на отпуск производимой на АЭС электроэнергии до такого уровня, который обеспечит устойчивое развитие государственной компании «Энергоатом» и атомной отрасли в целом. При этом он напомнил, что в конце декабря прошлого года НКРЕКП утвердила тариф на производимую на АЭС электроэнергию на 2018 год на уровне 0,54 грн за кВт-ч, тогда как компания подавала свои расчеты по ставке 0,83 грн за кВт-час. А уже в марте оказалось, что текущий тариф Компании на отпуск электроэнергии не покрывает ее минимальных потребностей, в частности, на закупку ядерного топлива в текущем году не хватает 1,436 млрд грн.

«Тариф госкомпании, которая производит более 56,5% электроэнергии, составляет 54 коп. за КВт-ч, в то время тариф для частных тепловых электростанций составляет 1,75 грн. Это соотношение разительно. Мы требуем от регулирующего органа установить полноценный, прозрачный тариф для атомной генерации с учетом актуальных и необходимых расходов на повышение уровня оплаты труда, принятие программы по сохранению и развитию персонала Компании, существенное повышение уровня социальной защиты и выполнения программных документов, которые обеспечили бы устойчивое развитие отрасли и компании», - подчеркнул Матов.

По его словам, основная причина нынешних проблем атомной энергетики, в частности, таких как отток высококвалифицированных специалистов за рубеж из-за низкой заработную платы, это дискриминационная политика по отношению к Энергоатому со стороны Регулятора. Он также пояснил, что по минимальным расчетам, тариф на электроэнергию от АЭС должен составлять не менее 0,70 грн за КВт-ч в идеале 0,90 грн за КВт-ч, это дало бы возможность не только обеспечить конкурентную оплату труда и удержать квалифицированный персонал на рабочих местах, но и обеспечит устойчивое развитие атомной отрасли Украины.