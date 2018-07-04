«Укрнафта» за пять месяцев уплатила 3 миллиарда ренты

В 2018 году «Укрнафта» планирует уплатить около 6,5 млрд грн ренты, при этом на местный уровень уйдет 320 млн грн.

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» за январь-май этого года уплатила 3 млрд грн ренты за добычу нефти и газа, из этой суммы 149,8 млн грн были направлены в местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«В целом за пять месяцев добычи компания перечислила почти 3 млрд грн рентной платы в бюджеты всех уровней», - сообщили в компании.

В частности, за май 2018 года компания уплатила в государственный и местные бюджеты всех уровней 631,2 млн грн рентной платы

Согласно сообщению, самые значительные поступления получили общины и областные бюджеты Сумской (64,9 млн грн), Ивано-Франковской (33 млн грн), Полтавской (23 млн грн) и Черниговской (14,6 млн грн) областей.

«По предварительным оценкам, в 2018 году «Укрнафта» выплатит около 6,5 млрд грн ренты, следовательно, в бюджеты областей, районов и общин должны поступить около 320 млн грн», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из них стало обязательное отчисление в местные бюджеты 5% ренты, которую платят нефтегазовые компании (95% и в дальнейшем будет поступать в госбюджет). Механизм распределения ренты дает возможность общинам получить часть доходов от добычи нефти и газа.

Несмотря на инициативы компании и полное выполнение текущих налоговых обязательств, «Укрнафта» сталкивается с рядом препятствий, которые мешают нарастить добычу и увеличить уплату налогов. По словам ее главы Марка Роллинса, Государственная служба геологии и недр умышленно и незаконно отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений на добычу нефти и газа. Из-за подобных действий компания потеряла существенные объемы добычи и импульс к ее наращиванию.

Также Госгеонедр не дала возможности «Укрнафте» участвовать в конкурсе на получение разрешения на добычу нефти на одном из крупнейших месторождений в Полтавской области, и неправомерно передала его компании «Аркона Газ-Энергия», владельцев которой связывают с окружением президента Петра Порошенко.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.