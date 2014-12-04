Статистика из США подняла цены на нефть, аналитики прогнозируют дальнейшее падение

На мировых торгах в четверг, 4 декабря, цены на нефть растут на фоне снижения запасов топлива в США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,32 до $70,24 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,51 до $67,89.

Запасы нефти в США снизились на 3,7 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе роста на 1,3 миллиона баррелей.

Читайте такжеОбвал цен на нефть бьет по России сильнее санкций - Washington PostМногие аналитики предсказывают дальнейшее падение цен - неспособность Brent пройти уровень сопротивления $71,42 может вызвать новую волну продаж.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также ожидает снижения цен, а Wall Street Journal написал со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия ждет стабилизации цен у уровня $60 за баррель.

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний Exxon Mobil способна пережить низкие цены, так как она проанализировала инвестиционные решения исходя из цены $40 за баррель, сказал генеральный директор компании Рекс Тиллерсон.