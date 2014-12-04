Саудовская Аравия готова к нефти по $60 за баррель

Источники в Эр-Рияде говорят, что c такими ценами справится и Саудовская Аравия, и другие страны Персидского залива, сообщают Ведомости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что еще в начале ноября представители ОПЕК говорили, что после снижения цен ниже $70 за баррель может начаться паника. Перед встречей ОПЕК в Вене 27 декабря саудиты изучали предложение Венесуэлы по значительному сокращению добычи, но договоренность сорвалась из-за отказа России в ней участвовать, отмечает издание. Нынешнее изменение позиции может означать, что Саудовская Аравия не будет настаивать на сокращении добычи в ближайшей перспективе, даже если цены продолжат падение, пишет газета, ссылаясь на мнение аналитиков.

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Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими решил, что лучше в течение короткого периода потерпеть низкие цены на нефть, чем снизить добычу и увеличить риск сокращения доли ОПЕК на рынке в долгосрочной перспективе, говорят источники издания. В результате он ответил на предложение Венесуэлы тем, что сокращение добычи на 5% может стоить ОПЕК доли на рынке, но не гарантирует улучшения ситуации с ценами.

Ранее УНИАН сообщал, что статистика из США подняла цены на нефть, но аналитики прогнозируют дальнейшее падение.