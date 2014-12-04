До 2020 года США наладят поставки газа в ЕС - Маккейн

Маккейн также заявил, что удовлетворен решением Болгарии об отказе от строительства газопровода "Южный поток", сообщает Зеркало недели со ссылкой на Sputnik.

"Я просто рад, что наши друзья в Европе отменили этот проект строительства трубопровода, который должен был быть проложен через Европу", - сказал он.

Законопроекты, представленные в июле Маккейном и еще четырьма сенаторами, "позволят ускорить процесс экспорта американского сжиженного природного газа союзникам США, особенно в Европе", - говорится в статье.

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Известно, что экспорт газа из России в Евросоюз упал на четверть. Эта информация появилась на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что его страна отказывается от строительства "Южного потока".

До заявления об остановке строительства газопровода российская власть и Путин в частности уговаривали ЕС разблокировать "Южный поток" из-за якобы "проблем" с транзитом. Кроме того, Кремль пытался давить на Болгарию и Сербию, чтобы они продолжили строительство газопровода на своей территории.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что эксперт по энергетике и бывший посол Болгарии в России Илиян Василев заявил, что настоящая причина остановки Южного потока - экономическое положение России и падение цен на нефть, повлекшее за собой также падение российской валюты. Сегодня Центробанк России признал текущий курс рубля угрозой для финансовой стабильности.