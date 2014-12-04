До 2020 года США наладят поставки газа в ЕС - Маккейн
Американский сенатор Джон Маккейн предположил, что поставки газа из США в Европу можно наладить до 2020 года.
Маккейн также заявил, что удовлетворен решением Болгарии об отказе от строительства газопровода "Южный поток", сообщает Зеркало недели со ссылкой на Sputnik.
"Я просто рад, что наши друзья в Европе отменили этот проект строительства трубопровода, который должен был быть проложен через Европу", - сказал он.
Законопроекты, представленные в июле Маккейном и еще четырьма сенаторами, "позволят ускорить процесс экспорта американского сжиженного природного газа союзникам США, особенно в Европе", - говорится в статье.
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Известно, что экспорт газа из России в Евросоюз упал на четверть. Эта информация появилась на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что его страна отказывается от строительства "Южного потока".
До заявления об остановке строительства газопровода российская власть и Путин в частности уговаривали ЕС разблокировать "Южный поток" из-за якобы "проблем" с транзитом. Кроме того, Кремль пытался давить на Болгарию и Сербию, чтобы они продолжили строительство газопровода на своей территории.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что эксперт по энергетике и бывший посол Болгарии в России Илиян Василев заявил, что настоящая причина остановки Южного потока - экономическое положение России и падение цен на нефть, повлекшее за собой также падение российской валюты. Сегодня Центробанк России признал текущий курс рубля угрозой для финансовой стабильности.