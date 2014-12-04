Россия увеличивает поставки газа в балканском направлении через Украину

По данным компании, суточные объемы транзита российского газа в балканском направлении 1 декабря увеличились по сравнению с 30 ноября до 50,82 млн кубометров с 37,41 млн кубометров, а 2 декабря транзит вырос до 56,32 млн кубометров.

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Напомним, в середине ноября УНИАН сообщал, что Украина ждет от «Газпрома» $70 млн за транзит газа в октябре.

Также сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин 2 декабря заявил, что Россия с 1 января снижает цену на газ для Турции на 6% и готова расширить «Голубой поток» и построить в Турцию новый газопровод.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».