Нацкомиссия по тарифам проведет внеплановую проверку «Укртрансгаза»

Будут проверены как технические аспекты, так и эффективность использования средств при переходе «Укртрансгаза» на суточную балансировку рынка газа.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена провести внеплановую проверку оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз» после 10 июля.

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Об этом заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко журналистам.

«Вчера мы получили согласование от Государственной регуляторной службы на проведение проверки «Укртрансгаза». Сейчас формируем повестку дня на заседание НКРЭКУ 10 июля, где мы планируем принять решение о проведении внеплановой проверки», - сказала Кривенко.

По ее словам, результаты проверки будут готовы к началу августа. При этом будут проверены как технические аспекты, так и эффективность использования средств при переходе «Укртрансгаза» на суточную балансировку рынка газа.

Также Кривенко отметила, что «Укртрансгаз» не обращался за дополнительными средствами для усовершенствования программного обеспечения, которое необходимо для внедрения суточной балансировки рынка газа.

Как сообщал УНИАН, в середине июня «Укртрансгаз» заявил, что Кодекс ГТС не соответствует ни духу европейского законодательства и нормам Третьего энергопакета, ни практикам европейских газовых операторов.

Ранее в «Укртрансгазе» планировали до 2018 года перейти на ежедневное составление балансов природного газа и запустить балансирующий рынок.

НКРЭКУ настаивает на внедрении с 1 августа 2018 года процедуры суточного балансирования рынка природного газа, что соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Посуточное балансирование рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. «Укртрансгаз» с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.