Швейцарский суд возобновил арест активов «Газпрома»

Ранее акции были освобождены из-под ареста на основании утверждений «Газпрома» о том, что данные акции находятся вне юрисдикции органа по взысканию долгов.

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций компаний - операторов «Северного потока» и «Северного потока-2» - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG соответственно - в рамках принудительного взыскания с российского «Газпрома» долга в размере 2,6 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда, сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины».

Согласно сообщению, активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция «Нафтогаза» на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

В компании отметили, что акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов.

«Если бы исполнение решения органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, «Газпром» снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы они находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции «Нафтогаза», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

Читайте также"Газпром" проиграл очередное дело в Стокгольме

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа на территории страны. Сейчас «Нафтогаз» оспаривает данное решение суда.